Überblick : Elf Zahlen zum 25. Spieltag der Fußball-Bundesliga

Berlin Die Deutsche Presse-Agentur hat aussagekräftige Zahlen vom 25. Spieltag der Fußball-Bundesliga zusammengestellt:

13 - mit seinem achten Saisontreffer ist Max Kruse Unions Tore-Garantie. Fünf Vorbereitungen kommen hinzu, so dass der Ex-Nationalspieler an 13 der insgesamt 38 Berliner Tore beteiligt war. - Für Werder war es die 13. Pflichtspiel-Heimniederlage in Serie gegen Bayern München. Nie zuvor gab es im deutschen Profifußball ein Team mit einer so langen Niederlagen-Serie gegen einen Gegner.

16 - gegen so viele Mannschaften hat Robert Lewandowski in dieser Saison getroffen. Fehlt nur noch RB Leipzig, gegen das die Bayern am 3. April spielen. Gegen alle Teams in einer Saison zu treffen schaffte zuvor noch niemand. - Wout Weghorst vom VfL Wolfsburg hat in dieser Saison genauso viele Tore erzielt wie die gesamte Mannschaft des FC Schalke 04.