Statistik und Rekorde : Elf Zahlen zum 26. Spieltag der Fußball-Bundesliga

Der Dortmunder Ansgar Knauff (r) feierte sein Bundesliga-Debüt in Köln. Foto: Marius Becker/dpa-Pool/dpa

Berlin Die Deutsche Presse-Agentur hat elf Zahlen zum 26. Spieltag der Fußball-Bundesliga gesammelt.

1 - Im Spiel beim 1. FC Köln kam der Dortmunder Ansgar Knauff zu seinen ersten zehn Minuten in der Fußball-Bundesliga. Und wurde durch seine Vorlage zum 2:2 von Erling Haaland zum erst zweiten Spieler in dieser Saison, der beim Debüt einen Treffer vorbereitet. Der erste war sein Teamkollege Jude Bellingham.

2 - Zum zweiten Mal kassierte der 1. FC Union Berlin in der Bundesliga fünf Gegentore (zuvor beim 0:5 in Dortmund am 1. Februar 2020).