Drei bis 1865 : Elf Zahlen zum 28. Spieltag der Fußball-Bundesliga

Berlin Die Deutsche Presse-Agentur hat aussagekräftige Zahlen zum 28. Spieltag der Fußball-Bundesliga zusammengestellt.

4 - Thomas Müller bereitet im vierten Liga-Spiel in Folge ein Tor vor, das gelingt ihm zum dritten Mal in der Bundesliga. Zuletzt zwischen Juni 2020 und Oktober 2020 - damals sogar in fünf Spielen in Serie.