Statistik und Rekorde : Elf Zahlen zum 3. Spieltag der Fußball-Bundesliga

Traf nun auch für den 1. FC Union Berlin in der Bundesliga: Max Kruse (M). Foto: Andreas Gora/dpa

Berlin Die Deutsche Presse-Agentur hat elf Zahlen zum 3. Spieltag der Fußball-Bundesliga gesammelt:

1 - Joscha Wosz kam bei RB Leipzig zu seinem ersten Spiel in der Fußball-Bundesliga. Der 18-Jährige ist der Neffe von Dariusz Wosz.

3 - Treffer bereitete der Dortmunder Giovanni Reyna beim 4:0 über Freiburg vor. Er ist damit seit Beginn der Datenerfassung 1992 der erste 17-Jährige, dem das in einem Bundesligaspiel gelang.

4 - So viele Tore erzielte der 1. FC Union Berlin beim 4:0 gegen den 1. FSV Mainz 05 - und damit auch so viele wie noch nie vorher in seiner erst kurzen Bundesligazeit.