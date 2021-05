Statistik und Rekorde : Elf Zahlen zum 32. Spieltag der Fußball-Bundesliga

Leverkusen-Coach Hannes Wolf blieb auch in seinem 13. Auswärtsspiel als Trainer in der Fußball-Bundesliga ohne Sieg. Foto: Carmen Jaspersen/dpa

Berlin Die Deutschen Presse-Agentur hat elf Zahlen zum 32. Spieltag der Fußball-Bundesliga gesammelt.

3 - In seinem 114. Bundesliga-Spiel insgesamt und seinem 100. für den VfL Wolfsburg gelangen Josip Brekalo zum ersten Mal drei Tore in nur einer Partie.

5 - Siege in Serie gelangen dem BVB zum ersten Mal in dieser Saison.

7 - Hansi Flick gewann in anderthalb Jahren als Bayern-Chefcoach insgesamt sieben Titel, darunter das Triple 2020.

13 - Hannes Wolf blieb auch in seinem 13. Auswärtsspiel als Trainer in der Fußball-Bundesliga ohne Sieg (10 Niederlagen, 3 Remis). Das passierte letztmals Marcel Koller zwischen 2003 und 2006 (mit Köln und Bochum).

15 - 15 Jahre spielte Robin Knoche in der Jugend und bei den Profis für den VfL Wolfsburg. Beim 0:3 mit Union Berlin trat er nun zum ersten Mal als Gegner in der Volkswagen Arena an.