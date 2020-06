Statistik und Rekorde : Elf Zahlen zum 33. Spieltag der Fußball-Bundesliga

Der 1. FC Union Berlin hat in seiner ersten Bundesligasaison 11 Niederlagen auf fremden Plätzen kassiert. Foto: Thomas Kienzle/AFP Pool/dpa

Berlin Die Deutsche Presse-Agentur hat elf Zahlen zum 33. Spieltag der Fußball-Bundesliga gesammelt.

4 - Erstmals in dieser Saison gelangen Hoffenheim vier Tore in einer Partie. Zudem genügte das 4:0 gegen Union Berlin, um die dritte Europa-Qualifikation in vier Jahren perfekt zu machen.