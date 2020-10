Von 0 bis 100 : Elf Zahlen zum 4. Spieltag der Fußball-Bundesliga

Berlin Die Deutsche Presse-Agentur hat elf Zahlen zum 3. Spieltag der Fußball-Bundesliga gesammelt.

4 - Vier Tore hat Bremens Stürmer Niclas Füllkrug bereits erzielt und damit so viele wie in der gesamten Vorsaison.

14 - 14 Jahre musste der VfB Stuttgart auf Siege in den ersten beiden Auswärtsspielen in der Bundesliga warten.

17 - 17 Tore hat der FC Bayern München in den ersten vier Saisonspielen bereits erzielt. So treffsicher in den ersten Spielen war seit Gründung der Bundesliga im Jahr 1963 zuvor erst ein Team: Borussia Mönchengladbach in der Saison 1967/68.