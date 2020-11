Statistik und Rekorde : Elf Zahlen zum 9. Spieltag der Fußball-Bundesliga

Der VfL Wolfsburg gewann erstmals seit fünf Jahren innerhalb einer Saison mal wieder drei Bundesliga-Heimspiele in Serie. Foto: Swen Pförtner/dpa

Berlin Die Deutsche Presse-Agentur hat elf Zahlen zum 9. Spieltag der Fußball-Bundesliga gesammelt.

3 - Der VfL Wolfsburg gewann erstmals seit fünf Jahren innerhalb einer Saison mal wieder drei Bundesliga-Heimspiele in Serie.

11 - Mit sechs Toren und fünf Tore-Vorbereitungen war Max Kruse an mehr als der Hälfte aller bisherigen Saison-Treffer des 1. FC Union (21) direkt beteiligt

13 - Gegentore hat der FC Bayern nach neun Spieltagen bereits kassiert, was es zuvor in diesem Jahrtausend nur in der Saison 08/09 unter Trainer Jürgen Klinsmann gegeben hatte (damals 15 Gegentore).