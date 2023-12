14. Spieltag „Emotion pur“: Union feiert mit dem neuen Trainer Bjelica

Unter Neu-Coach Bjelica sprang Union damit zumindest für eine Nacht vom letzten auf den 15. Platz der Fußball-Bundesliga. Eine bessere Einstimmung für das letzte Champions-League-Spiel am Dienstag gegen das große Real Madrid hätten die Köpenicker kaum feiern können. „Wir können mit breiter Brust in dieses Spiel gehen“, meinte Bjelica. Nur mit einem Sieg gegen den internationalen Rekordchampion hat Union noch eine minimale Chance auf ein Überwintern zumindest in der Europa League.