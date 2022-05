Bundesliga : Emotionale Abschiede für BVB-Star Haaland und Zorc

Dortmund Das 2:1 über Hertha ist für den BVB der versöhnliche Abschluss einer wechselhaften Saison. Drei Abschiede gehen allen Beteiligten nahe. Für Rätselraten sorgt ein Youngster.

Was macht Moukoko?

An der Seite des künftigen Profis von Manchester City, dem mit einem verwandelten Elfmeter in der 68. Minute zum zwischenzeitlichen 1:1 ein standesgemäßer Abschied gelang, genoss in Youssoufa Moukoko (84.) auch der zweite Dortmunder Torschütze die Ovationen der Fans. Möglicherweise läuft auch das erst 17 Jahre alte Talent, das die Berliner in die Relegation schoss, in der kommenden Saison nicht mehr für den BVB auf. Medienberichte, wonach er auf mittlerweile wieder aus dem Internet verschwundenen Fotos seinen nahen Wechsel angekündigt haben soll, schürten Spekulationen über seine Zukunft.