18. Spieltag Emotionales Lainer-Comeback bei Gladbachs 1:2-Heimniederlage

Jordan, der schon beim 3:1 in der Vorwoche gegen den VfB Stuttgart getroffen hatte, brachte die zuvor in acht Pflichtspielen daheim ungeschlagene Borussia mit seinem vierten Saisontor in Führung (26. Minute). Phillip Tietz (47.) und Arne Engels (51.) drehten das Spiel aber mit einem Doppelschlag direkt nach der Pause. Die Augsburger beendeten durch den ersten Sieg in Gladbach seit fast neun Jahren eine Flaute von nur einem Punkt aus vier Spielen und sind mit 21 Punkten einem Europacup-Rang näher als dem Relegationsplatz. Das gilt zwar auch für Gladbach, die Borussia rutschte aber auf Rang zwölf ab.