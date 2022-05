Bundesliga : Ende der Ära Hütter - Gladbach trennt sich vom Cheftrainer

Mönchengladbach Borussia Mönchengladbach feiert einen spektakulären Sieg zum Saisonausklang - und trennt sich dann von Cheftrainer Hütter. Dies gab der Club direkt nach dem Spiel bekannt.

Hütter hatte in Gladbach noch einen Vertrag bis zum 30. Juni 2024. „Wir sind übereinstimmend der Meinung, dass diese Entscheidung für beide Seiten richtig ist“, sagte Sportdirektor Roland Virkus.

„Unsere Aufgabe ist es nun, die Schlüsse aus der Aufarbeitung der Saison zu ziehen und die entsprechenden Maßnahmen in die Wege zu leiten, um Ende Juni in einer neuen Konstellation in die Vorbereitung auf die neue Saison zu gehen“, sagte der Nachfolger von Max Eberl.