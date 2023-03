25. Spieltag Ende der Sieglos-Serie: Riesen-Erleichterung um Matarazzo

Vor 25.027 Zuschauern in Sinsheim sorgten WM-Stürmer Andrej Kramaric erst per Hand- (24. Minute) und dann per Foulelfmeter (37.) sowie Ihlas Bebou (51.) mit ihren Toren für den ersten Sieg 2023. Zuletzt hatte die TSG am 14. Oktober beim 3:0 bei Schalke 04 gewonnen. Hoffenheims Stürmer Munas Dabbur brachte das Kunststück fertig, nur zwei Minuten nach seiner Einwechslung die Rote Karte zu sehen. Er hatte dem eingewechselten Dodi Lukebakio von hinten in die Wade getreten (71.).