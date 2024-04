Bundesliga Ende von „Vizekusen“ naht: Bayer baut Vorsprung aus

Nach ihrem in allen Belangen perfektem Fußball-Wochenende konnten sich die Fans von Bayer Leverkusen mit einem Luxusproblem beschäftigen, das normalerweise nur den FC Bayern umtreibt. Wie viele Spieltage vor Schluss macht der lange als Vizekusen verhöhnte Werksclub die erste Meisterschaft der Vereinsgeschichte perfekt? Im Heimspiel gegen Werder Bremen in knapp zwei Wochen? Auswärts in Dortmund? „Es ist noch ein bisschen was zu tun“, merkte Bayer-Trainer Xabi Alonso nach dem emotionalen 2:1 gegen die TSG Hoffenheim zwar an. Zweifel am Titel bestehen aber kaum mehr.