Bundesliga : Entscheidung zu Nübel in München soll in einem Jahr fallen

Entscheidung zu Nübel in München soll in einem Jahr fallen

München Der weitere Weg von Torwart Alexander Nübel beim FC Bayern München soll laut seinem Berater in einem Jahr abgesteckt werden.

„Ich gehe davon aus, dass er auch nächste Saison in Monaco spielt und Anfang 2023 dann eine Entscheidung über seine Zukunft beim FC Bayern fällt“, sagte Nübels Berater Stefan Backs der „Abendzeitung“ und erklärte: „Für Alex macht es natürlich keinen Sinn, wenn er hinter Neuer auf der Bank sitzt.“ Der 25 Jahre alte Nübel ist bis zum 30. Juni 2023 an Monaco ausgeliehen, sein Vertrag in München ist bis zum 30. Juni 2025 datiert.