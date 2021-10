9. Spieltag : Erleichterung beim BVB: Liga-Sieg als Antwort auf Amsterdam

Bielefeld Schön war es nicht, aber effektiv. In glanzloser Manier betreibt Borussia Dortmund beim 3:1 über Bielefeld Wiedergutmachung für das peinliche 0:4 in Amsterdam. Die Erleichterung ist groß.

Nach dem glanzlosen 3:1 (2:0) bei Arminia Bielefeld war bei allen Beteiligten die Erleichterung größer als die Freude. Schließlich blieben die nach der peinlichen 0:4-Schlappe in Amsterdam befürchteten Folgeschäden vorerst aus. „Wir mussten eine Reaktion zeigen. Das haben wir heute getan“, befand Nationalspieler Emre Can.

Dank der Tore der Routiniers Can (31./Foulelfmeter), Mats Hummels (45.) und Jungstar Jude Bellingham (72.) festigte der BVB den zweiten Tabellenplatz in der Fußball-Bundesliga. Nicht zuletzt deshalb konnte Trainer Marco Rose die gelegentlichen spielerischen Unzulänglichkeiten seiner Profis vor allem in der ersten Halbzeit locker verschmerzen. „Zwischendurch war es etwas holprig, aber insgesamt eine gute Reaktion gegen einen unangenehmen Gegner. Ich hätte mir allerdings gewünscht, dass wir mal zu Null spielen“, kommentierte der Coach mit Bezug auf den späten Gegentreffer von Fabian Klos (87./Foulelfmeter).

In einem insgesamt durchwachsenen Spiel sorgten die Dortmunder Hummels und Bellingham für die Höhepunkte. Der noch in Amsterdam schwache Hummels gab eine sportliche Antwort auf die Kritik der vergangenen Tage und sorgte mit einem sehenswerten Volleyschuss von der Strafraumgrenze für die beruhigende 2:0-Halbzeitführung seines Teams. „Das war auf jeden Fall eines meiner schöneren Tore“, kommentierte der Dortmunder Abwehrchef. Damit erzielte der 32-Jährige seit 2008/09 in jeder Bundesliga-Spielzeit mindestens ein Tor. Das gelang in diesem Zeitraum keinem anderen Spieler.