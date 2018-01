Ermittlungen nach Rassismus-Vorfällen gegen Hannover 96

Der Kontrollausschuss des Deutschen Fußball-Bundes hat nach den Rassismusvorfällen beim Heimspiel gegen den FSV Mainz 05 ein Ermittlungsverfahren gegen Hannover 96 eingeleitet. dpa

Während des Bundesligaspiels beider Teams waren die Mainzer Profis Leon Balogun und Anthony Ujah von einer kleinen Gruppe 96-Fans rassistisch beleidigt worden. Sowohl die beiden Profis als auch Hannover 96 wurden vom DFB-Kontrollausschuss zu einer Stellungnahme aufgefordert.

„Ich bin erschrocken darüber, dass so ein Verhalten 2018 in der Bundesliga, in der jeden Tag Spieler unterschiedlicher Herkunft, Hautfarben und Religionen gemeinsam für ihre Fans kämpfen, überhaupt noch existiert“, schrieb Balogun auf Twitter über den Vorfall während des Aufwärmens in der zweiten Halbzeit.

Hannover hatte sich bereits am Sonntag für den Vorfall entschuldigt. „Ein solches Verhalten lehne ich zweihundertprozentig ab“, sagte 96-Clubchef Martin Kind. „Solche Gedanken haben bei Hannover 96 nichts zu suchen. Wir entschuldigen uns in aller Form bei Mainz und bei den beiden Spielern.“

