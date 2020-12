11. Spieltag : Erneuter Rückschlag: BVB blamabel gegen Stuttgart

Dortmund Borussia Dortmund drohen unruhige Zeiten. Mit einem blamablen 1:5 (1:1) gegen den VfB Stuttgart verabschiedete sich der Revierclub vorerst aus dem Titelrennen der Fußball-Bundesliga.

Soviel Tempo wie die Gäste hatte der BVB nicht ansatzweise zu bieten. Wie schon in den vergangenen Spielen ohne Torjäger Erling Haaland mangelte es dem Aufbauspiel an Tiefe. Das spielte dem VfB in die Karten: Bei einem Konter der Schwaben verursachte Emre Can mit einem Foul an Mateo Klimowicz einen Elfmeter, den Wamangituka verwandelte.