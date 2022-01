20.Spieltag : Erneuter Rückschlag für Gladbach und Hütter: 1:2 gegen Union

Mönchengladbach Borussia Mönchengladbach und Trainer Adi Hütter haben beim 1:2 (1:1) gegen Union Berlin den nächsten herben Rückschlag erlitten.

Ob Hütter nach der siebten Niederlage aus den vergangenen neun Pflichtspielen auch im nächsten Spiel bei Arminia Bielefeld am 5. Februar noch Trainer der Borussia ist, ist unklar. Sportchef Max Eberl ist krank und konnte am Samstag keine Auskunft zur Situation geben. Trotz des verbesserten Auftritts kommen die Gladbacher in der Tabelle nicht vom Fleck und bleiben mit 22 Punkten im Mittelfeld.