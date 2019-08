Fußball-Bundesliga : Erst emotional, dann sachlich: Baumgart erhält Gelbe Karte

Sah als erster Trainer in der Fußball-Bundesliga die Gelbe Karte: Paderborn-Coach Steffen Baumgart. Foto: Rolf Vennenbernd.

Paderborn Steffen Baumgart vom SC Paderborn hat mit gemischten Gefühlen darauf reagiert, als erster Trainer der Bundesliga-Geschichte eine Gelbe Karte gesehen zu haben.

Unmittelbar nach der 1:3-Niederlage gegen den SC Freiburg reagierte der 47-Jährige in einem Sky-Interview noch emotional. „Ich äußere mich selten zu Schiedsrichtern, aber heute war es scheiße“, sagte Baumgart, der in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit von dem Unparteiischen Tobias Welz wegen Protestierens verwarnt worden war. „Wir wollen mit Emotionen da sein und so werden die Emotionen weggenommen.“ Und: „Langsam werden wir schwachsinnig.“