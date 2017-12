später lesen DFL Erste drei Montagsspiele in der Bundesliga angesetzt FOTO: Ina Fassbender FOTO: Ina Fassbender Teilen

Die Deutsche Fußball Liga hat die ersten Montagsspiele dieser Saison angesetzt. Betroffen sind Eintracht Frankfurt und RB Leipzig am 19. Februar, Borussia Dortmund und der FC Augsburg am 26. Februar sowie Werder Bremen und der 1. FC Köln am 12. März (jeweils 20.30 Uhr). dpa