31. Spieltag : „Es tut halt weh“: Fürth steigt aus Bundesliga ab

Fürth Ein Jahr nach dem Aufstiegs-Märchen endet das Kapitel Bundesliga für Fürth wieder. Die 20. Saisonniederlage besiegelt den Abstieg. Für Leverkusen trifft erneut der Überflieger aus dem Hinspiel.

Hypothek des verheerenden Saisonstarts zu groß

Die Spielvereinigung kehrt damit wie schon nach ihrem ersten Bundesliga-Aufstieg 2012 nach nur einer Spielzeit in die 2. Liga zurück. Trotz einer Leistungssteigerung in der Rückrunde war die Hypothek des verheerenden Saisonstarts am Ende zu groß - in den ersten 14 Spielen hatte die Mannschaft nur einen Punkt geholt und so ihren Weg in die 2. Liga geebnet. Leverkusen sammelte am Samstag hingegen wichtige Punkte im Kampf um die Champions-League-Plätze.