Steffen Augsberg : Ethikrat-Mitglied: Der Fußball wird „doch sehr gehätschelt“

Berlin Ethikrat-Mitglied Steffen Augsberg sieht einen baldigen Neustart der Fußball-Bundesliga mit Geisterspielen skeptisch.

„Mich wundert, dass wir auf die Bundesliga-Debatte so viel Energie verwenden. Sie ist ein Beispiel für geschicktes Lobbying. Geisterspiele gaukeln nicht einmal Normalität vor, sondern verdeutlichen vor allem, wie unnormal die Zustände sind“, sagte Augsberg in einem Interview der „Neuen Osnabrücker Zeitung“. „So gern wir ihn haben: Der Fußball wird an dieser Stelle doch sehr gehätschelt.“