Bundesliga Euphorie und Sorgen: Wird dem VfB der Erfolg zum Verhängnis?

Es könnte alles so schön sein. 50 Punkte hat der VfB Stuttgart in dieser so außergewöhnlichen Saison schon gesammelt - so viele wie nie zu diesem Zeitpunkt einer Spielzeit in der Fußball-Bundesliga. Nach zwei Fast-Abstiegen steuern die Schwaben, die auch gegen den 1. FC Union Berlin an diesem Freitag (20.30 Uhr/DAZN) klarer Favorit sind, geradewegs auf die Champions League zu. Doch in die Euphorie mischt sich rund um die Stuttgarter auch Skepsis. Verliert der VfB im Sommer seine Stars? Wenn ja, wie viele? Was wird aus dem Trainer? Und was läuft da eigentlich zwischen Präsident und neuem Investor?