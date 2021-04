Bundesliga : Europa? Von diesem Kampf will der VfB weiter nichts wissen

Stuttgart Durch den späten Sieg gegen Werder Bremen bleibt der VfB Stuttgart an den internationalen Plätzen dran. Kampfansagen spart sich der Trainer der Schwaben aber weiterhin. Und das aus gutem Grund.

Warum sich die Schwaben dennoch so um eine Ansage an die Teams im oberen Tabellendrittel winden? Zum einen, weil sie „bisher gut damit gefahren sind, auf unsere Leistung zu schauen und es Spieltag für Spieltag anzugehen“, wie Matarazzo betonte. Zum anderen, weil sie vermutlich nicht den Eindruck erwecken wollen, in der Endphase der Saison noch etwas verlieren zu können. Die Erwartungen wurden schon übertroffen, die nötigen Punkte für den angestrebten Klassenerhalt bereits nahezu komplett eingefahren. Alles, was jetzt noch kommt, ist Bonus. In der Kluft zwischen Anspruch und Wirklichkeit hat sich der VfB in der Vergangenheit schon oft verloren. Damit soll Schluss sein.

Weit davon entfernt, nach der dritten Niederlage in Serie in Panik zu verfallen, war auch Werder-Coach Florian Kohfeldt. Die sieben Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz nannte er „stabil“. Und sollten die Bremer am Ende auch „stabil in der Liga bleiben und im Pokal möglicherweise bis ins Halbfinale vordringen“, hätten sie „eine hervorragende Saison gespielt“. Nach dem Pokal-Viertelfinale bei Jahn Regensburg am Mittwoch geht es für Werder in der Liga am Samstag gegen RB Leipzig weiter. Ohne den gesperrten Maximilian Eggestein (5. Gelbe Karte) - aber ganz offensichtlich auch weiter guten Mutes.