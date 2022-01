Bundesliga : Ex-Borussen-Spitzenspieler glauben nicht an Gladbach-Abstieg

Ex-Borussen-Spitzenspieler glauben nicht an Gladbach-Abstieg

Mönchengladbach Ehemalige Spitzenspieler von Borussia Mönchengladbach machen sich nach dem Abgang des langjährigen Sportchefs Max Eberl keine Sorgen über einen Abstieg des fünfmaligen deutschen Meisters.

„Ich habe in der Tat aber keine Befürchtungen, dass Gladbach am Ende absteigen wird. Dafür ist der Kader einfach zu stark“, sagte Günter Netzer der „Bild am Sonntag“.