Früherer Hertha-Trainer : Ex-Coach Funkel: Klinsmanns Verhalten „unterirdisch“

Düsseldorf Der frühere Hertha-Trainer Friedhelm Funkel hat das Verhalten von Jürgen Klinsmann gegenüber dem Berliner Fußball-Bundesligisten als „unterirdisch“ kritisiert.

„Dass Jürgen Klinsmann jetzt so nachtritt - das habe ich noch nie erlebt. Und ich bin seit fast 50 Jahren in der Bundesliga“, sagte Funkel der Zeitung „Die Welt“. Klinsmann hatte nach nur 76 Tagen seinen Rücktritt als Hertha-Cheftrainer via Facebook verkündet. In dieser Woche sorgten in der „Sport Bild“ veröffentlichte Protokolle für Klinsmann für Wirbel, in denen der Club scharf attackiert wird.