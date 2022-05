Bayerns Weltfußballer : Ex-Profi Fjörtoft zu Lewandwoski: „Soap noch nicht zu Ende“

Berlin Für den früheren Bundesliga-Profi Jan Age Fjörtoft gibt der FC Bayern München im Wechselpoker um Weltfußballer Robert Lewandowski keine gute Figur ab.

Der Norweger, der von 1998 bis 2001 für Eintracht Frankfurt spielte, hatte schon Mitte März gesagt, dass Lewandowski den deutschen Rekordmeister trotz seines Vertrages bis 2023 verlassen will, „weil er damals von der Liebesaffäre zwischen Bayern und Haaland mitbekommen hat. Lewandowski ist ein sehr stolzer Mensch, und wenn du den Rekord von Gerd Müller brichst und am nächsten Tag heißt es, dass du von einem 21-Jährigen (Haaland) ersetzt wirst, ist das keine gute Ausgangslage“, sagte der Kenner der Szene.

Fjörtoft sieht in VfB-Stürmer möglichen Ersatz

Als einen möglichen Lewandowski-Nachfolger sieht Fjörtoft den Stuttgarter Sasa Kalajdzic. „Hier geht es nicht um das, was Bayern will, sondern um das, was möglich ist. Ein Sasa Kalajdzic dürfte unter allen Kandidaten die beste Option sein. Aber so eine richtige Strategie sehe ich da aktuell nicht“, sagte Fjörtoft.