Bundesliga : Ex-Sportdirektor Friedrich: Hertha schafft den Klassenerhalt

Ex-Nationalspieler Arne Friedrich hat seinen Lebensmittelpunkt mittlerweile in den USA. Foto: Tom Weller/dpa

Berlin Ex-Sportdirektor Arne Friedrich glaubt fest an die sportliche Rettung von Hertha BSC.

„Natürlich verfolge ich die Hertha weiter. Der Sieg in Augsburg hat mich total gefreut, das war ein wichtiger Sieg. Ein erster Schritt, der am Ende in die richtige Richtung - die Rettung - führt. Hertha schafft den Klassenerhalt“, sagte der ehemalige Fußball-Nationalspieler der „Bild“-Zeitung.