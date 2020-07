Vereinssuche : Ex-Unioner Polter: „Nichts übers Knie brechen“

Berlin Nach dem unglücklichen Abschied beim 1. FC Union Berlin geht Sebastian Polter die Suche nach einem neuen Verein gelassen an.

„Ich möchte da nichts übers Knie brechen, sondern wohl überlegt eine Entscheidung treffen“, sagte Polter im Interview mit „Sport1“. Er sehe sich sportlich in einer viel wichtigeren Rolle, als die, die Union ihm in Aussicht gestellt habe. Der Lokalrivale Hertha BSC kommt für ihn jedoch nicht in Frage: „Das Angebot wird nie kommen, und ich würde es auch ganz klar ablehnen. Ich werde niemals für Hertha spielen.“