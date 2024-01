Bundesliga Ex-Weltmeister Paulo Sergio: Wirtz „ist wie ein Brasilianer“

Ob der aktuelle Tabellenführer aus Leverkusen, bei dem er von 1993 bis 1997 seine erste Station in Deutschland hatte, den Meistertitel gewinnen kann, ist für den heute 56-Jährigen offen. „Leverkusen hat eine große Chance in diesem Jahr, Meister zu werden“, sagte er: „Aber es ist noch früh in der Saison.“ Sein Herz schlage für beide, versicherte der frühere Offensivspieler, der von 1999 bis 2002 für die Bayern spielte: „Bei Bayer habe ich viel gelernt, sie haben mir die Türen geöffnet. Mit den Bayern habe ich alles gewonnen.“