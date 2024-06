FC St. Pauli Experte: Hürzeler-Wechsel nach Brighton in dieser Woche

Der Wechsel des Aufstiegstrainers Fabian Hürzeler vom Fußball-Bundesligisten FC St. Pauli zum Premier-League-Club Brighton & Hove Albion soll noch in den nächsten Tagen perfekt gemacht werden. Wie der Transferexperte Fabrizio Romano am Montag auf „X“ (ehemals Twitter) schrieb, werde der englische Verein die Verpflichtung noch in dieser Woche abschließen. Die Gespräche beider Clubs würden demnach gut verlaufen.