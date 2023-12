14. Spieltag „Extrem bitter“: Nächster Rückschlag für Borussia Dortmund

Nach dem Pokal-Frust am vergangenen Mittwoch startete die Borussia mit vielen guten Vorsätzen ins Spiel. „Es geht im Leben immer darum, wieder aufzustehen - gerade auch nach Rückschlägen. Wir haben offen und ehrlich diskutiert“, sagte Trainer Edin Terzic vor dem Anpfiff bei Sky. Gleichwohl erwischte seine auf fünf Positionen veränderte Elf einen kapitalen Fehlstart. Den ersten gefährlichen Angriff der Leipziger versuchte Hummels mit einem Foul an Lois Openda zu stoppen. Für diese Notbremse an der Strafraumgrenze sah der BVB-Abwehrchef bereits in der 15. Minute die Rote Karte.