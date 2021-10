Bundesliga am Freitag : „Extrem wichtig“: Mainz und Augsburg wollen wieder punkten

Mainz Die vergangenen fünf Bundesligaspiele gegen Mainz hat Augsburg alle gewonnen. Zudem sind die Rheinhessen seit vier Spielen sieglos. Das Duell der beiden oft bescheidenen Clubs verspricht Einsatz pur.

So ist die Lage beim FSV Mainz 05 : Nach einem starken Saisonstart sind die Rheinhessen auf den elften Platz abgerutscht. Zuletzt setzte es drei Niederlagen in Folge, es gab nur einen Punkt aus den vergangenen vier Spielen. „Das nächste Spiel ist extrem wichtig“, sagte Torhüter Robin Zentner. „Wir haben eine wechselhafte Saison, sind punktemäßig solide unterwegs.“ Die Begeisterung über Trainer Bo Svensson ist aber erstmal gedämpft: Der Däne hatte die 05er in der vergangenen Spielzeit nach einer Hinrunde mit nur sieben Punkten noch zum Klassenerhalt geführt. Svensson hat bis auf Innenverteidiger Jeremiah St. Juste alle Mann an Bord.