Kritik an Reise zur Club-WM : Extreme Tage für Flick: Viel zu klären, Lauterbach mag reden

München Die Club-WM fordert nachträglich ihren Tribut. Die geschlauchten und dezimierten Bayern schlittern gegen Bielefeld knapp an der Niederlage vorbei. Der Trainer lobt die „wahnsinnige Mentalität“ seiner Stars. Gesprächsbedarf hat Hansi Flick aber auch über den Fußball hinaus.

Dem von ihm am Sonntag als „sogenannten Experten“ abgewatschten SPD-Gesundheitsexperten und Fußball-Kritiker Karl Lauterbach bot Flick ein „Gespräch unter vier Augen“ an, um die Standpunkte zu erläutern. „Vielleicht ist es auch mal ganz gut, wenn ich mich persönlich mit Herrn Lauterbach abspreche“, sagte Flick, um eine Glättung der Wogen bemüht: „Ich bin keiner, der einen Menschen, den er nicht kennt, so in ein Licht stellen möchte.“ Lauterbachs Antwort kam am Dienstag: „Sehr gerne spreche ich mit Hansi Flick.“ Der 57 Jahre alte Mediziner reagierte via Twitter zudem versöhnlich: „Verständlicherweise liegen bei vielen derzeit Nerven blank.“