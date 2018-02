später lesen "Bin keine Maschine" Fährmann bekommt Rückendeckung nach Patzer gegen Bayern FOTO: dpa, shp scg FOTO: dpa, shp scg Teilen

Beim FC Schalke 04 soll trotz eines weiteren Fehlers von Ralf Fährmann keine Torwartdiskussion aufkommen. Die Verantwortlichen sprachen ihm das Vertrauen aus. Der 29-Jährige machte beim 1:2 am Samstagabend in München bei beiden Gegentoren eine unglückliche Figur - wie in der Woche zuvor.