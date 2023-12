Bundesliga Fall Potocnik: Cas bestätigt Transferbann gegen 1. FC Köln

Die FIFA-Kammer für die Beilegung von Streitigkeiten hatte den 1. FC Köln am 1. Februar 2023 des ungerechtfertigten Vertragsbruchs und der Anstiftung zum Vertragsbruch für schuldig befunden. Der Spieler sollte - unter Mithaftung des FC - zudem 51.750 Euro an Potocniks ehemaligen slowenischen Verein zahlen. Der Cas hat die zu zahlende Summe nun in seinem Urteil auf 60.000 Euro erhöht. Nachwuchshoffnung Potocnik wird zusätzlich für vier Monate gesperrt. Gegen dieses Urteil hatten die Kölner Berufung beim Cas eingelegt, woraufhin das FIFA-Urteil im Mai zunächst ausgesetzt worden war.