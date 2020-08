„Unser Fußball“ : Fan-Initiative ante portas: „Unser Fußball“ bei DFB und DFL

Frankfurt/Main Bisher wurde vor allem über die Medien debattiert, jetzt verleihen Fan-Vertreter ihren Forderungen nach einer Reform vor Ort Nachdruck: „Unser Fußball“ trifft DFB- und DFL-Vertreter.

Die Fan-Initiative „Unser Fußball“ steht in ihrem Kampf um einen Wertewandel im Profigeschäft am kommenden Montag beim DFB und bei der DFL ante portas.

Drei Vertreter des Bündnisses wollen in Frankfurt ihre Erklärung und die Liste der Unterstützer den beiden Dachverbänden übergeben. Über 2500 Fan-Organisationen und -gruppen und damit rund eine halbe Million Menschen haben sich nach deren Angaben inzwischen den Forderungen nach einer Reform angeschlossen. Ein öffentlichkeitswirksamer Auftritt ist gewiss.

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) bestätigte am Donnerstag, dass Verbandspräsident Fritz Keller die Delegation um 14.00 Uhr zum Fototermin und einem Gespräch empfangen werde. Bei der DFL ist nach Angaben von „Unser Fußball“ nur die Übergabe des Papiers unter Ausschluss der Öffentlichkeit geplant. Die Erklärung hatte eine kontroverse Diskussion im Profigeschäft ausgelöst und war vor allem von Spitzenkräften des FC Bayern München kritisiert worden.

Bei DFB und DFL ist schon einiges in Bewegung geraten im Zuge der gesellschaftlichen Debatten in der Corona-Krise. Keller wirbt in einem Fünf-Punkte-Plan für mehr Nachhaltigkeit und eine sinnvolle wirtschaftliche Regulierung des Fußballs. Die von der DFL geplante Taskforce „Zukunft Profifußball“ soll im September ihre Arbeit aufnehmen und laut Geschäftsführer Christian Seifert „einige Entwicklungen zur Vergangenheit reflektieren“. Den Arbeitsgruppen sollen Vertreter der Erst- und Zweitligisten, des DFB und externe Personen aus verschiedenen Bereichen angehören.