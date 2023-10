Bundesliga Fanclub „Bayern Israel“ kritisiert Mazraoui-Aussagen

Er befürchte, dass im Januar nicht nur Mazraoui den FC Bayern verlassen werde, sondern auch der israelische Torwart Daniel Peretz. „Wenn Peretz deshalb geht, wäre das schrecklich“, sagte Riz. Trainer Thomas Tuchel „sagte, dass in der Kabine Dinge wie die Religion keine Rolle spielen würden. Das glaube ich nicht. Ich denke, es ist eine Menge Anspannung in der Kabine. Die Gedanken sind nun in der Welt. Und nun sind sie auch in der Kabine und lassen sich nicht mehr ignorieren.“