Bundesliga Fanvertreter kündigt weitere Proteste gegen DFL-Investor an

Mit der Provokation von Spielunterbrechungen, Transparenten und Sprechchören gegen die Deutsche Fußball Liga (DFL) hatten Fans in vielen deutschen Erst- und Zweitligastadien am vergangenen Spieltag für Aufsehen gesorgt. Sie drückten damit ihren Unmut gegen einen Investoren-Deal aus. Die 36 Profi-Clubs hatten der DFL in der vergangenen Woche mit der nötigen Mehrheit das Mandat erteilt, in konkrete Verhandlungen mit einem strategischen Vermarktungspartner einzutreten.