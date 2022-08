Gladbach-Trainer : Farke verärgert: „Wie könnt ihr so eine Frage stellen?“

Farke verärgert: „Wie könnt ihr so eine Frage stellen?“

Mönchengladbach Das erste Interview nach der eroberten Tabellenführung hat Borussia Mönchengladbachs Trainer Daniel Farke ein wenig die Jubelstimmung verhagelt.

„Wir haben gerade an einem Freitagabend die Tabellenführung erobert, wir haben zu Null gespielt, wir haben ein überragendes Spiel gemacht, sieben Punkte - wie könnt ihr so eine Frage stellen?“, sagte der in vier Pflichtspielen noch unbesiegte Gladbach-Trainer. Man könne „doch nicht eine Sekunde nach dem Abpfiff erwarten“, dass ein Coach „perfekt vorbereitete Pressemitteilungen rausgeben“ könne.