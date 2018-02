später lesen Coup in Leverkusen Favoritenschreck Hertha: „Schauen, was bei den Bayern geht“ FOTO: Bernd Thissen FOTO: Bernd Thissen Teilen

Nach den Siegen in Leipzig und Leverkusen plant Favoritenschreck Hertha BSC schon den nächsten Coup. „Das nächste Auswärtsspiel ist bei den Bayern“, sagte Valentino Lazaro mit Blick auf die Partie in München am 24. Februar verschmitzt: „Schauen wir mal, was da geht.“ dpa