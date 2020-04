Corona-Krise : „FAZ“: Eurosport will TV-Vertrag mit umgehend DFL kündigen

„FAZ“: Eurosport will TV-Vertrag mit umgehend DFL kündigen

Eurosport will auf dem TV-Vertrag mit der DFL aussteigen. Foto: Rolf Vennenbernd/dpa

Hamburg Eurosport will nach Informationen der „Frankfurter Allgemeine Zeitung“ seinen TV-Vertrag mit der Deutschen Fußball Liga noch in dieser Woche kündigen.

Betroffen davon wären die derzeit wegen der Corona-Krise noch unterbrochene und die kommende Saison. Damit könne sich ein Millionen-Rechtsstreit anbahnen und den Vereinen in der für viele aktuell schwierigen Finanzsituation ein größerer finanzieller Verlust drohen. Eurosport wollte den Bericht auf dpa-Anfrage nicht kommentieren.

Schon am Mittwoch hatte die „Sport Bild“ berichtet, dass die DFL eine außerordentliche Kündigung von Eurosport erwarte. Der Sender hatte 2017 einen Teil der TV-Rechte an der Bundesliga für angeblich etwa 80 Millionen Euro pro Saison erworben. Im vergangenen Sommer stieg Eurosport aus der Live-Berichterstattung aus und vergab eine Sublizenz an DAZN für laut Medienberichten etwa 40 Millionen Euro.