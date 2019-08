Transfermarkt : FC Augsburg leiht Uduokhai aus Wolfsburg aus

Augsburg Der FC Augsburg baut seine Defensive weiter um. Der Fußball-Bundesligist hat den deutschen U21-Nationalspieler Felix Uduokhai verpflichtet.

Uduokhai absolvierte bisher 31 Spiele in der Bundesliga für Wolfsburg sowie 21 Spiele in der 2. Bundesliga für den TSV 1860 München. Gemeinsam mit FCA-Profi Marco Richter wurde er in diesem Sommer EM-Zweiter mit der deutschen U21-Auswahl.