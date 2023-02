Bundesliga : FC Augsburg mehrere Wochen ohne Rexhbecaj und Uduokhai

Augsburg Der FC Augsburg muss im Bundesligaspiel gegen Hertha BSC auf zwei Leistungsträger verzichten. Wie Trainer Enrico Maaßen berichtete, fallen Mittelfeldspieler Elvis Rexhbecaj (25) und Verteidiger Felix Uduokhai (25) jeweils mindestens drei Wochen aus.

Rexhbecaj hat sich beim 1:0 gegen die TSG 1899 Hoffenheim vor einer Woche einen Muskelfaserriss in der Wade zugezogen. Uduokhai hat unter der Woche eine Muskelverletzung im Oberschenkel erlitten.

Mögliche Ersatzkandidaten für Rexhbecaj sind Niklas Dorsch, Julian Baumgartlinger, Renato Veiga und Arne Maier. Für Uduokhai könnte am Samstag (15.30 Uhr) in Berlin Maximilian Bauer in die Startelf rücken.