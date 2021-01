Augsburg Der FC Augsburg sorgt sich nach der Niederlage gegen den VfB Stuttgart um seinen Linksverteidiger Iago.

„Ich hoffe, dass nix Schlimmes passiert ist“, sagte Manager Stefan Reuter nach dem 1:4 in der Fußball-Bundesliga. Der Brasilianer Iago musste in der 66. Minute ausgewechselt werden. Nach Reuters Darstellung war der 23-Jährige bei einem Zweikampf von einem Gegenspieler in seinen Teamkollegen Felix Uduokhai hineingeschoben worden.