später lesen Muskelverletzung in der Wade FC Augsburg muss sechs Wochen auf Finnbogason verzichten FOTO: Stefan Puchner FOTO: Stefan Puchner Teilen

Twittern

Teilen



Fußball-Bundesligist FC Augsburg muss sechs Wochen auf Torjäger Alfred Finnbogason verzichten. Der isländische Nationalstürmer habe eine Muskelverletzung in der Wade und falle deshalb so lange aus, sagte Trainer Manuel Baum am Freitag in Augsburg. dpa