Start der Fußball-Bundesliga FC Augsburg verpasst Novum im 14. Bundesliga-Jahr

Kein Novum in Augsburg: Der FCA hat nach einem zunächst erfolgreichen Comeback gegen den SV Werder Bremen auch in seinem 14. Bundesliga-Jahr den ersehnten Heimsieg am ersten Spieltag verpasst. Ein Traumtor von Mittelfeldspieler Elvis Rexhbecaj (16. Minute) und der Premieren-Treffer des neuen, wuchtigen Angreifers Samuel Essende (35.) reichten in einem unterhaltsamen Fußballspiel am Ende nur zu einem 2:2 (2:1).