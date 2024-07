Fußball FC Bayern angeblich kurz vor Verpflichtung von Palhinha

Portugals Nationaltrainer Roberto Martinez hat dem FC Bayern zuletzt eine Verpflichtung des früheren Profis von Sporting Lissabon ans Herz gelegt. „Er ist nicht nur gut genug für Bayern, er würde Bayern sogar verstärken. Er macht Spieler um sich herum besser. Er verdient alles, was auf ihn zukommt. Als Mensch ist er sogar noch viel besser“, sagte Martinez, der mit Portugal am Freitag (21.00 Uhr) in Hamburg gegen Frankreich ins EM-Halbfinale einziehen will.