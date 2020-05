Deutscher Rekordmeister : FC Bayern bezieht Hotel für Geisterspiel-Vorbereitung

München Der FC Bayern München hat sein Mannschaftshotel für die Quarantäne-Maßnahme vor dem beschlossenen Bundesliga-Neustart bezogen.

Das Team von Trainer Hansi Flick wird in dem Hotel im Münchner Norden bis zur Abreise für das Auswärtsspiel am kommenden Sonntag bei Union Berlin logieren. Trainiert wird in der Regel auf dem FC Bayern Campus, aber auch in der Allianz Arena ist Training möglich.